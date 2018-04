A produção do ‘BBB18‘ ordenou que os brothers se reunissem na sala para a Prova da Comida. Já tensos em imaginar quem iria para o Tá com Tudo e quem ficaria no Tá com Nada, todo mundo reagiu com surpresa ao ver Tiago Leifert anunciar que estavam encerradas essas divisões dentro da casa.

Assim, todo mundo participou de uma prova transbordando nostalgia. Eles precisaram montar um álbum de memórias sobre coisas que rolaram na casa do ‘BBB18’ e o prêmio seria de acordo com quanto eles acertassem. Como foram muito bem, eles levaram o pacote 100%, que inclui MUITA comida gostosa para passar esses últimos dias no reality.

Depois, todos os brothers se reuniram para relembrar fatos do passado da casa… quer dizer, nem todos. Fazendo o papel de antissocial do rolê, Viegas ficou isolado o tempo inteiro e não quis interagir com os demais colegas de confinamento. Vai entender.

Vale lembrar que Viegas também se isolou na noite de ontem, abandonando a festa porque não tocava música que ele gostava.