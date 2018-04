Como acontece em todas as festas, a produção do ‘BBB18‘ manda para cada um dos brothers uma roupa de acordo com o tema do dia. Como hoje será realizada a festa Circo, os participantes também ganharam direito a uma maquiagem para entrar no espírito circense. Um dos brothers, no entanto, ficou fulo da vida com isso.

Viegas esteve de cara amarrada durante toda a maquiagem feita por profissionais no segundo andar da casa. Enquanto os outros brothers ganhavam detalhes relacionados a circo em seus rostos, o músico ficou muito incomodado com a maquiagem que acrescentava linhas a perto do olho e pintava seu nariz. Viegas chegou a ir embora da área de maquiagem carregando lenços para limpar a cara. Já no andar de baixo, reclamou da maquiagem e do figurino. Ao ver que o tema era circo, ele reclamou que estava parecendo um “traveco“. No fim, ele tirou a maquiagem e foi de cara limpa para a festa.

Essa não foi a primeira vez que Viegas fez um comentário tremendamente infeliz. Há algumas semanas, durante o carnaval, em um dos raros climas de harmonia na casa, todos os homens da casa decidiram se vestir de mulher e fazer um desfile. Viegas foi o único que recusou participar da brincadeira, por se proibir se vestir de mulher. Na época, o brother alegou que tinha uma vida lá fora e que poderia pegar mal ele fazer isso.

É meio triste ver que Viergas, alguém jovem e tão entendido no meio das artes, tem esse lado tão preconceituoso. Poxa, Viegas, você não vai deixar de ser homem se usar algum acessório ou maquiagem dessa forma.