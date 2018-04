A noite vai se aproximando e com ela vem a possibilidade de uma eliminação no ‘BBB18‘. Viegas está meio inquieto porque imagina que pode ser eliminado, afinal Breno parece ser uma pessoa popular, mas mantém o pensamento sempre otimista.

Em conversa com Jéssica, Viegas contou que torce para ter alguma reviravolta caso seja eliminado essa noite. Ele imaginou, por exemplo, se o eliminado puder imunizar alguém que está dentro da casa, e disse que faria isso com Jéssica. A sister ficou animada com a escolha, e afirmou que ficaria quicando de alegria na casa se isso acontecesse.

Infelizmente para Viegas, não existe essa reviravolta: o eliminado vai apenas sair e pronto, sem qualquer interferência posterior no jogo. O que eles não sabem é que vai acontecer uma prova do líder rapidinha assim que definirem o eliminado da noite, e ainda hoje vai rolar uma nova formação de paredão, com eliminação na próxima terça-feira.