Como se soubessem que o ‘BBB18‘ estava sendo exibido naquele momento, os brothers que disputavam a Prova do Anjo (que era de resistência) encerraram a disputa de 11 horas de duração. Viegas foi o grande vencedor da prova.

Após o deslize de Jéssica, que deu uma escorregadinha e viu seu coração cair, Viegas e Paula resistiram bravamente durante horas. O sol se pôs e os dois seguiram firmes e fortes até a exibição do programa, sem qualquer noção de horário.

Tiago Leifert iniciou o ‘BBB18’ contando que a prova ainda estava rolando, e após a exibição de um VT revelou que havia finalmente acabado. Eles, que haviam prometido exibir o desenrolar da prova ao vivo, precisaram correr para editar um videozinho com o final da disputa.

Aproveitando que já estava ali mesmo, Tiago Leifert pegou os brothers de surpresa entrou ao vivo na casa para anunciar que Viegas havia recebido o colar do anjo. Mas ele não recebeu todas as informações: o brother ainda não faz ideia que o anjo é autoimune, e faz menos ideia ainda de que indicará alguém no próximo paredão.

Sabem como é, a regra de ouro é sempre omitir informações para ver o parquinho pegar fogo.