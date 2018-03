Na manhã desta sexta-feira, os brothers foram reunidos no jardim do ‘BBB‘ para mais uma prova do anjo, sem saber que valeria uma autoimunidade.

A prova dessa vez foi bem pesada: havia no jardim vários televisores com fotos e lembranças da família de cada brother. Seguindo uma ordem que eles sortearam antes, eles precisaram destruir as lembranças do colega até que só sobrasse uma pessoa. Cruel, né?

Como era de se imaginar, muito choro e emoção nessa prova. Os brothers estão há pelo menos dois meses sem qualquer contato da família, então essa prova amplifica os sentimentos deles. A cada martelada na foto, muitas lágrimas rolando.

Ao final da disputa, Viegas venceu a prova do anjo e escolheu nada menos que Diego para o castigo “caçador na jaula”. O motivo é que o brother havia escolhido Viegas para o castigo da semana anterior.