‘Vikings’ é cancelada, mas há uma boa notícia para os fãs da série

“Vikings”, série de sucesso do History Chanel, vai acabar em 2019, com a sexta temporada. A informação é do portal Deadline.

Mas há uma boa notícia para os fãs da saga: Michael Hirst, o criador de “Vikings” e o estúdio MGM Television já estão planejando uma nova série derivada.

Ainda segundo o Deadline, a produção contará com a mesma equipe criativa da original. Detalhes sobre o roteiro e até mesmo sobre o mote dessa nova série ainda não foram divulgados, bem como o título.

Atualmente “Vikings” conta com 89 episódios e retrata a jornada de Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel), um grande guerreiro viking e líder de seu bando, em meio a conflitos brutais. A série já foi indicada a 11 Emmys.

Deu vontade de assistir? As cinco temporadas já lançadas estão disponíveis na Netflix.