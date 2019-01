Essa noite de terça-feira (22) foi a primeira eliminação da temporada no BBB19. Ao contrário das edições anteriores, dessa vez tivemos um superparedão com 14 brothers julgados pelo público. Mesmo com mais chances de ficar (se compararmos matematicamente com um paredão duplo ou triplo), quem não teve tanta sorte foi Vinícius.

Com tanta gente para eliminar, Tiago Leifert começou a liberar pessoas um bloco antes da eliminação. De três em três, o apresentador foi anunciando pessoas que não seriam eliminadas, sempre em ordem aleatória para não entregar favoritismos. Somente o público teve acesso às todas as porcentagens, mesmo que sem ordem numérica.

“Hoje é um daqueles dias que não entendo esse programa”, disse Leifert diante da aleatoriedade da votação do público. Sem muito o que falar, restou ao apresentador fazer uma brincadeira com cavalos, graças a uma piada que aconteceu no programa.

Além da eliminação, o programa marcou o final do Quarto dos 7 Desafios. Hana, Hariany e Paula foram liberadas do “castigo” e puderam voltar ao convívio da casa… com o poder de vetar três pessoas da próxima prova do líder.