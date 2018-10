Viola Davis publica foto contra Bolsonaro e artistas brasileiras comentam

Viola Davis publicou nesta quarta-feira (31), em sua conta no Instagram, uma imagem em apoio aos brasileiros e contrária ao Presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL). A ativista e premiada atriz estadounidense escreveu na legenda “Brasil, eu estou com vocês”, além de incluir a hashtag do movimento #EleNão.

A imagem é uma ilustração do artista brasileiro Andre Felipe, que está viralizando nas redes há dois dias, simbolizando um representante de grupos de mulheres, LGBTQ+, negros, nordestinos e indígenas, que foram alvos de ataques de Bolsonaro em diversas falas ao longo de sua vida pública e também durante as Eleições 2018.

A frase “Fiquem unidos e fortes” aparece na ilustração e também é usada por movimentos sociais que se mobilizam contra a onda de ódio que inundou as Eleições deste ano. Fãs da artista comentaram na publicação, incluindo artistas brasileiras que já haviam se posicionado contrárias à eleição de Bolsonaro à Presidência, como Cleo Pires, Leandra Leal, Cris Vianna, Alice Wegmann, entre outras.

–

A atriz Alice Wegmann escreveu em inglês “Você é a melhor. Muito obrigada!”, Cleo Pires, também em inglês, comentou “Eu sempre admirei você. Obrigada por isso”. Leandra Leal escreveu em português “Obrigada”. A publicação já conta com mais de 140 mil curtidas e mais de 24 mil comentários, e é um dos assuntos mais falados no Twitter.