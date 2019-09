‘Vis a Vis’: 13 perguntas que precisam ser respondidas na 4ª temporada

A quarta e última temporada de “Vis a Vis” chega à Netflix nessa quarta-feira (25) – e há muitas dúvidas pairando no ar, não é mesmo? Então, caso você queira relembrar quais são as questões em aberto na série, a gente dá uma ajudinha com a lista a seguir.

Vale lembrar que aqui você não encontrará spoilers da quarta temporada, apenas da terceira – por mais que os episódios finais da série estejam disponíveis na internet. Sendo assim, quem acompanha “Vis a Vis” somente pela Netflix pode ficar sossegada.

Sem mais delongas, veja aqui quais são as perguntas que precisam ser respondidas no oito episódios finais:

Macarena vai sair do coma? Essa é maior dúvida dos fãs de “Vis a Vis”, pois a protagonista simplesmente sumiu da série da terceira temporada. Aqui no MdeMulher a gente já explicou por que isso aconteceu e também já revelamos se Maca vai voltar ou não. Quer saber esse spoiler? Clique aqui.

Zulema morreu? Os minutos finais da terceira temporada mostraram uma cena que ninguém estava esperando: Zulema tentando enforcar Saray. Só que Saray estava com uma metralhadora ao alcance da mão, e conseguiu disparar a arma. Mas a cena não mostra se os tiros acertam Zulema.

Saray morreu? É possível que os tiros de Saray tenham errado o alvo. Se isso aconteceu, Zulema pode ter matado a (ex)amiga.

Se Saray estiver viva, seu bebê também sobreviveu? Ela foi baleada na lateral do abdómen e há chances de que isso tenha afetado o bebê.

Se estiverem vivas, Zulema e Saray serão capturadas pela polícia? Pode ser que uma das duas tenha morrido, pode ser que ambas tenham morrido, ou pode ser que ambas tenham sobrevivido. Tudo é possível na trama rocambolesca de “Vis a Vis”, não é mesmo? E, caso estejam vivas, será que elas vão voltar à Cruz del Norte?

Cachinhos ficará sabendo que foi Mercedes a responsável pela morte de Nerea? Assim como aconteceu com Sole no final da segunda temporada, dessa vez é Cachinhos que ficará de luto. Ela estava muito apaixonada por Nerea e, por mais que soubesse do grave câncer que a policial enfrentava, não esperava perde-la tão rápido. E mais: Nerea foi morta por Mercedes e pode ser que Cachinhos descubra isso.

Mercedes retornará à Cruz del Norte? É bem provável que sim e a pena dela poderá ser agravada pela morte de Nerea – a não ser que consiga alegar legítima defesa. Mercedes já estava em maus lençóis na Cruz del Norte e as coisas podem pior ainda mais, caso Cachinhos descubra que foi ela quem matou sua namorada.

Cachinhos, Sole e Tere vão ter uma punição mais severa pelo que fizeram? As três chegaram a apontar metralhadoras para o diretor da Cruz del Norte e conseguiram render o staff do presídio a ponto de fazer uma grande festa com todas as detentas. Depois disso, foram levadas à solitária, mas pode ser que sejam punidas com ainda mais rigor.

As regras na Cruz del Norte vão ficar mais rígidas? Cachinhos, Sole e Tere tocaram o terror e ainda tiraram onda depois de ajudar Saray e Alta com o plano de fuga. Todas as presas participaram de uma grande festa, com direito a pizza e asinhas de frango. Com isso, é bem provável que as coisas fiquem feias na penitenciária.

Antonia vai continuar livre? Ela ganhou indulto, mas ajudou Saray a fugir da prisão. Se a polícia descobrir isso, pode ser que Antonia volte a ser presa.

Altagracia será presa na Cruz del Norte? Em troca de parte do dinheiro dos chineses, ela participou do plano de fuga de Zulema e Saray. Mas Alta foi capturada pela polícia e provavelmente será presa.

Frutos está realmente morto? Reparou que Zulema e Alta não foram conferir se ele esteva realmente morto depois do atropelamento? Pode ser que tenha sobrevivido e queira se vingar de ambas.

As chinesas morreram no confronto com a polícia? O fogo cruzado foi intenso no confronto entre as chinesas, os aliados do irmão de Akame e a polícia, mas não sabemos ao certo quem morreu. O único corpo mostrado sem vida é o de Nerea. Vale lembrar que faria todo o sentido deixar Akame viva, pois daria a Macarena a possibilidade de se vingar, caso ela saia do coma.