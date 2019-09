‘Vis a Vis’: Macarena vai voltar na 4ª temporada?

Quem correu para maratonar a terceira temporada de “Vis a Vis” na Netflix acabou se deparando com uma reviravolta meio esquisita: a protagonista Macarena (Maggie Civantos) sumiu da série. Ela aparece em cena pela última vez no segundo episódio, quando entra em coma e é internada num hospital.

Aqui no MdeMulher a gente já explicou a razão para esse acontecimento. Resumindo, a série passou por mudanças na produção e, em 2017, Maggie acabou sendo escalada para atuar em “As Telefonistas”. Sendo assim, ela precisou se ausentar das filmagens de “Vis a Vis” e os roteiristas tiveram que dar um jeito de fazer Macarena sair da história.

Só que, até que se prove o contrário, a personagem não morreu e, ao final da terceira temporada, todo mundo ficou se perguntando se ela vai sair do coma e voltar à ativa na série. Caso a curiosidade esteja forte, a gente pode responder essa pergunta para você, mas…

Atenção, a seguir você verá spoilers da 4ª temporada de “Vis a Vis”

Antes de mais nada, vale dizer que esse é um pseudo-spoiler, já que o trailer da quarta temporada mostra o retorno de Macarena. Ou seja: a Fox, emissora que exibe a série originalmente, não teve a pretenção de deixar os fãs na dúvida quando começou a divulgar a última parte da série.

A grande questão é: será que ela já volta no início, como Zulema na terceira temporada, ou a trama vai se estender durante algum tempo sem sua participação? Esse pode ser considerado o verdadeiro spoiler aqui. Abaixo do trailer você encontra a resposta – por sua conta e risco, ok?

A gente ainda não assistiu à quarta temporada, mas, através do IMDb, é possível saber o episódio exato em que Maggie Civantos retorna a “Vis a Vis”: somente no sétimo. Sim, a trama ainda vai se desenrolar por um bom tempo sem ela.

Tendo em vista que a quarta temporada tem oito episódios, dá para saber que Maca só vai aparecer na finaleira da história. E, como podemos ver no vídeo acima, ela vai chegar na penitenciária com sangue nos olhos.

Estamos ansiosas para conferir!