‘Vis a Vis’: veja o que está por trás da maior reviravolta da 3ª temporada

“Vis a Vis” tornou-se um fenômeno no Brasil através da Netflix e, no final de agosto, a aguardadíssima terceira temporada enfim chegou ao catálogo. O sucesso é tanto que o serviço de streaming agilizou também a estreia da quarta – e última – parte da série. Os episódios finais podem ser conferidos a partir do dia 25 de setembro.

Muita gente correu para maratonar a terceira temporada, mas uma reviravolta totalmente inesperada acabou decepcionando boa parte dos fãs. Aqui, a gente explica o que está por trás desse acontecimento e, antes que você continue lendo, temos um aviso importante:

Atenção, a seguir você verá spoilers da 3ª temporada de ‘Vis a Vis’

Dito isso, vamos lá!

Macarena, a protagonista da série, quase morreu nas mãos da gangue chinesa da Cruz del Norte, a penitenciária para a qual ela foi transferida junto com as principais presidiárias de ‘Vis a Vis’. Maca foi trancada dentro da máquina de lavar roupa (ligada!) – e acabou sendo salva por ninguém menos do que Zulema, sua maior inimiga na segunda temporada.

A loira não morreu, mas entrou num terrível coma. E lembra quem havia entrado em coma anteriormente? Ela mesma: Zulema. No final da temporada passada, a grande pergunta da série era: será que Zulema vai se recuperar? E, para a nossa surpresa, isso aconteceu bem rápido.

Só que o mesmo não pode ser dito de Macarena. Após ter sido salva pela rival, a protagonista foi hospitalizada e desapareceu. Reparou que ela não é mostrada nem mesmo na cena em que Cachinhos vai à UTI?

O sumiço de Maca parece não fazer muito sentido na trama, afinal, ela é a protagonista de “Vis a Vis”. E, de fato, essa não foi uma decisão meramente criativa dos roteiristas. A personagem precisou sair de cena, pois a atriz Maggie Civantos também atua noutra série: “As Telefonistas”.

Essa é uma situação bem incomum na televisão, pois quando um protagonista de série é escalado, ele costuma ter um vínculo contratual que se estende por anos. Só que houve uma ruptura na produção de “Vis a Vis”.

As duas primeiras temporadas da série foram ao ar em 2015 e 2016, pela emissora Antena3. Depois disso, “Vis a Vis” passou a ser produzida pela Fox – e a terceira temporada só foi lançada em 2018. Nesse meio tempo, Maggie Civantos foi contratada pela Netflix para atuar em “As Telefonistas”, que estreou em 2017, com duas temporadas lançadas naquele mesmo ano. Com isso, os roteiristas tiveram que achar uma maneira de liberar a atriz.

Agora, quem assistiu à terceira temporada tem uma grande dúvida em mente: Maca vai voltar nos capítulos finais da série? E a gente já tem essa resposta na manga, mas, antes de mais nada, aí vai um aviso importante:

Atenção, a seguir você verá um ENORME SPOILER da 4ª temporada de ‘Vis a Vis’

Nós ainda não assistimos à quarta temporada, mas a internet tratou de nos responder sobre o destino de Macarena em “Vis a Vis”. Usando como fonte o IMDb, vemos que a personagem irá retornar, mas somente no final da série. Maggie Civantos está creditada somente nos episódios 7 e 8 da quarta temporada, que são os dois últimos.

E se você está chateada por saber que o final se aproxima, calma que nós temos uma boa notícia. Um spin-off da série, chamado “Vis a Vis – El Oasis” será lançado pela Fox em 2020. Maggie e Najwa Nimri (a Zulema) já estão confirmadas no elenco e sabe-se que a primeira temporada terá oito episódios.