Vivi Araújo leva um tombaço e dá a melhor volta por cima de todas

Como transformar uma queda em oportunidade. Viviane Araújo mostrou que Carnaval não é momento para mau humor, muito pelo contrário, é uma época de alegria e para rir até de si mesma. E foi exatamente o que ela fez no ensaio técnico da Mancha Verde, em São Paulo.

No último sábado (20), a escola de samba se uniu para o ensaio técnico, e a atriz, como amante do Carnaval e da Mancha, não podia faltar. Estava indo tudo bem, ela estava arrasando, como sempre, com a bateria ao seu redor, até que ela escorregou e foi para o chão.

Por sorte, tinha gente ao redor que a ajudou, e ela continuou lindamente após se levantar.

E ela ainda deu a volta por cima! Em vez de se esconder ou ignorar a deslizada, fez questão de mostrar o tombo, mas “numa versão remix”, com a música e hit “Que Tiro Foi Esse?” da Jojo Todynho. GENIAL.

Olha só como ficou o vídeo!