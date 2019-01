Você já reparou que Kate Middleton tem três alianças de casamento?

Kate Middleton é conhecida por ter belíssimos brincos, colares e braceletes luxuosos, além de tiaras maravilhosas emprestadas pela Rainha Elizabeth II. Mas uma joia em especial é mais discreta: sua terceira aliança de casamento.

Ela carrega no dedo anelar da mão esquerda aquele famoso anel de noivado, com uma grande safira, que pertenceu à Princesa Diana e que todo mundo já viu. Leva também a aliança de ouro do País de Gales que William colocou em seu dedo no dia do casamento. E há também uma terceira aliança.

Esta aliança foi um presente do Príncipe William para Kate após o nascimento de George e raramente a duquesa sai em público sem o objeto valioso. Os três anéis ficam sempre juntinhos.

O artefato foi feito pela designer de joias Annoushka Ducas. A peça tem 0,23 quilates de diamantes de corte brilhante.

Lindo, não?