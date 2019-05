Você não vai acreditar em quem é o dublador do Aladdin no novo filme

“Aladdin” finalmente chegou aos cinemas nessa quinta-feira (23). Na versão dublada, o jovem que tem a ajuda do Gênio da lâmpada para conquistar Jasmine e derrotar Jafar ganhou a voz de Daniel Garcia. Ainda que esse nome possa não parecer conhecido para você, ele é ninguém mais, ninguém menos do que Glória Groove – sim, a drag queen cantora.

E também foi Daniel quem gravou duas canções famosas da história, cantadas por Aladdin. A mais conhecida é “Um Mundo Ideal” (“A Whole New World”, na versão original), que aparece na clássica cena em que Aladdin e Jasmine estão passeando no tapete voador. E a segunda é “Correr Para Viver”.

As versões cantadas por Daniel aparecem no decorrer do longa. Porém, a banda Melim também foi convidada para regravar a canção principal do filme para que os créditos finais pudessem aparecer com uma bela trilha sonora de fundo. O mesmo foi feito no longa original e os convidados da vez foram Zayn Malik e Zhavia Ward.

Caso você esteja se perguntando onde já ouviu o nome de Glória Groove, saiba que provavelmente foi no Carnaval. A drag lançou uma música que bombou e foi hit em muitos bloquinhos esse ano. O nome da canção é “Coisa Boa”.