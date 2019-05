Você nunca viu a Kate Middleton tão à vontade quanto nessas fotos

Ser um membro da realeza não é só sombra e água fresca: tem muito trabalho envolvido! Cada vez que a gente vê as duquesas Kate Middleton e Meghan Markle ou qualquer membro da família real em um evento bem chique, o que eles estão fazendo é trabalho – para divulgar a realeza, uma das principais atrações da Inglaterra. Por isso as fotos divulgadas hoje no Instagram Kensington Royal foram uma surpresa: a gente nunca viu a Kate Middleton tão à vontade!

E olha que a gente já viu Kate Middleton quase rolando na grama com os filhos, de vestido florido. Mas brincando de wrecking ball balanço, de jeans e botinha, bem contente, é a primeira vez.

–

Fofa, né? Ela estava visitando um jardim que – olha só! – ela mesma projetou. O jardim faz parte de uma exposição de flores muito famosa na Inglaterra, chamada RHS Chelsea Flower Show. RHS significa Royal Horticultural Society, ou “Sociedade de Horticultura Real”, um nome bem pomposo para uma organização de pessoas que gosta de jardinagem e horta.

–

O nome do jardim que ela criou é “Back to Nature”, ou “de volta à natureza”, e tem tudo a ver com ela, que já foi escoteira e adora atividades ao ar livre. No evento de inauguração do jardim, ela disse: “Nos últimos anos tenho focado muito do meu trabalho na primeira infância, e no papel que ela tem para o que fazemos mais tarde em nossas vidas. Acredito que passar tempo ao ar livre quando somos jovens pode ter um papel importante na construção das bases para as crianças se tornarem adultos felizes e saudáveis”.

No post do Instagram ainda mostraram outras partes do jardim além do balanço, como uma casa na árvore e uma área de atividades e descobertas para as crianças.

Demais, não? Quem estiver por Londres poderá conferir o jardim pessoalmente no RHS Chelsea Flower Show, que acontece de 21 a 25 de maio.