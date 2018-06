Você precisa ver Kate Middleton bem à vontade na grama com os filhos

Quando vemos a família real em seus compromissos oficiais, chega a dar uma certa agonia do tanto de protocolos e regras esquisitas eles precisam seguir. Manga comprida, chapéu, meia-calça, não pode isso nem aquilo… então é uma delícia ver que a duquesa Kate Middleton tem sim momentos de “gente como a gente” e pode sim relaxar com os filhos de vez em quando.

No último domingo (10) aconteceu em Gloucester, na Inglaterra, o Maserati Royal Charity Polo Trophy, torneio de polo beneficente que conta com a presença da realeza. Enquanto príncipe William competia, montado em seu cavalo branco (uuuuh), Kate Middleton ficou curtindo o gramado com os filhos.

De vestido mais curtinho e fresco, cabelos ao vento, Kate deixou as crianças se divertirem à vontade. A princesa Charlotte mostrou que sabe tudo sobre cambalhota…

princess Charlotte doing handstand is my spirit animal pic.twitter.com/nLN33lXtJk — rira (@riraaag) June 10, 2018

Kate Middleton e Charlotte são as novas donas do meu coração 😍❤ pic.twitter.com/y1zoulnlqw — thati🍍 (@etrouxaquefala) June 10, 2018

E junto com o príncipe George, eles mostraram que criança real também corre para lá e para cá. Como é bom ter irmão, não é?

Princess Charlotte and Prince George have a running race whilst watching Prince William play polo @polobeaufort pic.twitter.com/UPQQweh72m — Ian Jones (@ijonesphoto) June 10, 2018

Obviamente eles não deixaram de cumprir o papel de torcida oficial do papai, que faturou um troféu no fim do torneio.

Que delícia ver Kate Middleon curtindo um domingo de sol com a família!