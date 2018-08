Você sabia que Charlotte não é a Princesa Real da Inglaterra?

Embora aos três anos de idade a princesa Charlotte já seja uma verdadeira rainha em nossos corações (afinal ela é afrontosa e barra fotógrafos, apronta todas e rouba a cena, dá cambalhota e até seus tombos são reais), oficialmente ela não é nem a Princesa Real da Inglaterra. Dá para acreditar em um absurdo desses?

Chateadíssima. Chateadíssima.

Não é uma questão de injustiça (não adianta protestar!), mas sim da tradição britânica. Só há espaço para uma Princesa Real dentro da realeza, e esse “cargo” cabe à filha mais velha do monarca soberano. Ou seja: atualmente, a Princesa Real da Inglaterra chama-se Anne, a filha do meio da Rainha Elizabeth, irmã de Charles, Edward e Andrew.

Prazer, Princesa Real Anne Prazer, Princesa Real Anne

Anne tem 67 anos e, como única filha mulher da Rainha Elizabeth, tem mil funções na vida. Ela representa a mãe em eventos oficiais, é patrona de mais de 200 organizações, é uma excelente amazona e já competiu em provas de equitação nos Jogos Olímpicos! Além disso ela é militar e Coronel Chefe de diversas divisões. Por isso em alguns eventos oficiais ela veste farda de gala, assim como os irmãos e sobrinhos.

A Princesa Real Anne é a mulher mais à esquerda, vestindo uniforme militar. A Princesa Real Anne é a mulher mais à esquerda, vestindo uniforme militar.

Quando a Princesa Charlotte poderá se tornar Princesa Real?

Não basta o papai William se tornar Rei. Charlotte só poderá receber o título de Princesa Real quando a tia-avó Anne morrer. Este título é vitalício, e mesmo que Elizabeth abdique do trono, Anne segue sendo Princesa Real até o fim da vida.

Além disso, dar ou não o título fica a critério do monarca soberano. E há um bom motivo para que o Rei ou Rainha demore para tomar essa decisão. É que de acordo com as antigas leis britânicas, se um homem dormir com a Princesa Real antes de se casar, pode ser culpado de alta traição.

Para não afastar os pretendentes, então, pode ser que Charlotte só se torne Princesa Real depois de se casar. A Rainha Elizabeth fez isso com Anne – só a transformou em Princesa Real em 1987, quando ela já tinha 37 anos, já era casada e tinha dois filhos.

Deixa a menina namorar em paz, não é mesmo?