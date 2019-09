Você sabia que o MC Jottapê, de ‘Sintonia’, atuou em ‘Avenida Brasil’?

Lançado no início de agosto, ‘Sintonia‘, série original da Netflix, foi um sucesso, sendo rapidamente popularizado entre os fãs da plataforma. Um dos protagonistas é interpretado por MC Jottapê que, antes da recente produção de KondZilla, já havia feito ‘Avenida Brasil‘.

Ao 12 anos, no folhetim de João Emanuel Carneiro, Jottapê interpretava Jerônimo, uma das crianças do lixão da mãe Lucinda (Vera Holtz) que era parceiro de Nilo (José de Abreu). O personagem era querido pelo público, por conta da fofura.

O ator e cantor também participou do remake de ‘Chiquititas‘, exibido pelo SBT em 2013, fazendo o personagem Janjão. Além desses dois papéis, contracenou com o cantor Daniel em ‘O Menino da Porteira‘ e apareceu em diversos comerciais. Depois, já crescido, seguiu na carreira de cantor e assinou um contrato com o KondZilla, sendo chamado posteriormente para a série da Netflix.

Fiquem ligadas, pois ‘Avenida Brasil’ retorna à Globo no dia 7 de outubro, pelo Vale a Pena Ver de Novo.