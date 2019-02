Volta? Bruna Marquezine e Neymar podem estar juntos novamente

Bruna e Neymar em foto da época do namoro

Foto: Reprodução/Instagram

Algumas evidências indicam que Bruna Marquezine e Neymar podem estar juntos novamente. Apesar deles não comentarem o assunto e nem confirmarem a volta, há quem afirme que o casal curtiu em clima de romance a comemoração de cem capítulos de Em Família. Os dois teriam chegado separados à festa realizada na casa do diretor Jayme Monjardim, no Rio de Janeiro, e teriam insistido em não serem fotografados juntos.

O craque da seleção brasileira não publicou fotos da comemoração, mas apareceu posando com Eike Duarte e Rafael Almeida no Instagram dos atores. Mais tarde, Neymar compartilhou uma selfie com um cachorrinho branco que deixou os shippers do casal enlouquecidos: os fãs juram que o pet é a cadela Luna, de Bruna.

Além disso, durante a passagem do One Direction pelo Brasil, a atriz teria rejeitado as investidas do integrante Harry Styles em uma festa privada na qual ela teria comparecido com a companhia de Anitta.

Segundo boatos, o casal estaria aguardando o dia 12 de junho, início da Copa do Mundo e Dia dos Namorados, para confirmar a volta. A ideia seria não distrair o jogador do mundial. Será?

//instagram.com/p/oPNdZOxtiK/embed/

//instagram.com/p/mdzsQ3Nlww/embed/