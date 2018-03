Assim que Gleici retornou ao ‘BBB‘ na semana passada, Wagner teve uma mudança de comportamento e jurou nunca mais sair do lado do seu ~crush~. Ele, que sempre estava do lado de Diego e cogitou até votar em Gleici se necessário, teve uma troca de lado e chegou a colocar Diego no último paredão. Durante a festa que rolou essa madrugada, no entanto, ele deixou claro qual é o lado no qual ele está jogando.

Wagner esteve reunido com Caruso e Viegas para conversar sobre combinação de voto. O artista visual fez questão de lembrar que está do lado dos companheiros de jogo: “Estou com vocês, independentemente do que aconteceu na semana passada”. E acrescentou que estará ao lado deles até o fim, fazendo o possível para ficarem juntos.

Animado com a reativação do novo grupinho, Caruso começou a fazer altos planos de emparedamento. Uma das ideias deles é colocar Jéssica no paredão, pois a princesa com coroa na cabeça não teria chances de se manter na casa. Caruso, que se gaba de ter uma visão privilegiada de jogo, surpreendeu nos seus chutes: segundo o brother, se Paula for para o paredão com ele e Diego, ela será eliminada.