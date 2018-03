Na noite desta quinta-feira (22), rolou no ‘BBB18‘ mais uma prova do líder para definir quem teria o poder de desfrutar o quartinho com regalias além de, claro, poder indicar alguém ao próximo paredão. Assim como já vinha acontecendo nas últimas semanas, a prova foi realizada em duplas formadas pelos participantes, excluindo Viegas (que foi vetado pelas líderes atuais).

A prova, que foi patrocinada por uma ótica, envolvia cooperação entre os brothers da dupla. Um deles ficava numa área separada que permitia enxergar letras de um gabarito e o outro, com óculos de pirata, precisava procurar a letra numa piscina de bolinhas. As duplas formadas foram Ayrton e Jéssica, Breno e Wagner, Caruso e Kaysar e, por fim, Paula e Gleici.

A prova correu sem maiores problemas, embora tenha usado como trilha sonora uma inesperada música de festa junina (?) que chamou a atenção do público nas redes sociais. A disputa ficou entre as duplas Caruso-Kaysar e Breno-Wagner, com a vitória desta última por muito pouco. Ao final, eles precisaram decidir quem ficaria com a imunidade e quem levaria 10 mil reais. Wagner prontamente aceitou a imunidade, deixando o dinheiro para seu colega de liderança.

Como já foi avisado, a prova do anjo de amanhã (23) será de resistência e terá algumas outras implicações inéditas no jogo.