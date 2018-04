Faltando apenas três semanas para acabar o ‘BBB18‘, os brothers foram reunidos novamente para mais uma formação de paredão, dessa vez com uma pequena diferença: esse paredão marcou o retorno às disputas em dupla no reality, e a votação foi feita de forma aberta!

Assim que Tiago Leifert pediu para o anjo se manifestar a respeito de sua imunidade, Wagner garantiu a benção a Gleici por ter se conectado com ela desde o começo do programa. Na hora de Kaysar, o líder da semana, colocar alguém na berlinda, o sírio falou que nessa reta final ele já tem percebido melhor as pessoas porque passou a enxergar melhor o jogo, e assim decidiu por Wagner no paredão.

Após a decisão, o apresentador pediu uma urna e anunciou que o voto seria aberto. Confira como foi cada voto e a justificativa:

Paula votou em Viegas porque descobriu que eles já tentaram votar nela.

Família Lima votou em Viegas por falta de afinidade e proximidade.

Gleici votou em Viegas porque ele é quem interage menos com as pessoas e os programa.

Wagner votou em Jéssica, mesmo com a aproximação dela estando melhor, porque é quem restou.

Viegas votou na Família Lima por questão de estratégia.

Jéssica votou na Família Lima por se sentir ameaçada.

Breno votou na Família Lima por não conseguir votar em Viegas.

Surpreendendo até Tiago Leifert, acabou dando um empate entre Viegas e Família Lima. Assim, coube a Kaysar decidir quem iria disputar com Wagner, então o sírio decidiu pela família Lima por ser distante de Ana Clara.