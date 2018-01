Uma das novidades desta edição do ‘Big Brother Brasil‘ é a inclusão de “mini-entrevistas” com os brothers. Funciona da seguinte forma: a produção chama algumas pessoas ao confessionário para que elas respondam a algumas perguntas bem genéricas, nada de muito específico, e aí (dependendo do que falam) a Globo vê se é interessante exibir na televisão.

No programa desse sábado (27) tivemos um vídeo de Mara falando como tem se divertido dentro do programa e um de Wagner contando como se sentiu nesses últimos dias. Ao contrário da cientista política, o paranaense está completamente apagado dentro do programa, tanto por quem acompanha no pay per view quanto na edição diária exibida pela Globo, e durante sua entrevista ele falou um pouco sobre isso.

Segundo Wagner, a imunidade que ele recebeu na terça-feira mexeu muito com sua cabeça. “Eu tinha como meta não ser eliminado na primeira semana, isso eu consegui”, explicou o artista visual em uma fala bem confusa e desconexa. Ele ainda contou que tem sentido o choque de 19 energias diferentes dentro da casa, uma possível explicação para ele estar tão alheio a tudo.

Vamos torcer para que seja só um estranhamento, e não apenas mais um participante samambaia escolhido pela produção do programa.