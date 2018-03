Todos os dias, os participantes do ‘BBB18‘ precisam ir ao confessionário para classificar os brothers no Queridômetro e gravar um videozinho curto. É a chance para eles conseguirem conversar com o público que assiste ao programa e mandar recadinhos para a torcida. Na manhã dessa terça-feira, por exemplo, Wagner mandou uma mensagem bem… “curiosa”.

Sonolento, o brother pediu para o pessoal que assiste ao ‘BBB18’ ficar de olho em quem troca de time como quem troca de roupa, e pediu para ficarmos atentos a quem faz amizade por conveniência. Embora a indireta que ele tenha feito seja para Jéssica, sua rival declarada, todos os pontos que ele abordou sobre a adversária servem para ele mesmo.

Wagner começou o programa ao lado dos rapazes, e sempre combinou voto com Caruso e Viegas. Em um dado momento do jogo, por exemplo, ele afirmou que poderia até votar em Gleici, mesmo os dois tendo um climinha durante as festas.

À medida que a sister foi voltando de muitos paredões, Wagner começou a investir na acreana e o relacionamento dos dois deslanchou. Há poucas semanas, no entanto, Wagner afirmou a Caruso e Viegas que estava jogando do lado deles. Já após a formação do paredão, Ayrton perguntou de quem ele estava do lado, e o brother respondeu “da família (Lima)”.

Afinal, Wagner está do lado de quem?