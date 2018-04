O Wagner quietinho que não se manifestava ficou lá no começo do ‘BBB18‘. Desde que foi emparedado por Kaysar, o brother tem revelado um lado que escondia desde o começo do jogo. E isso tem ficado bem evidente para o público.

Nessa última madrugada, o brother ergueu os braços (como se fosse a ‘Noviça Rebelde’) e girou no gramado da casa. “Não é assim que os emparedados fazem?“, ironizou o brother enquanto rodopiava de uma forma sarcástica pelo jardim. Wagner estava fazendo referência a vários participantes do reality que, diante de um paredão, costumam se embalar na música e girar pelo jardim. Esse lado mais ácido de Wagner, que demonstra claramente uma posição, é algo que veio surgindo nos últimos dias.

A edição do programa tem mostrado esse lado durante a exibição do ‘BBB18’, e o público tem se espantado com as frases preconceituosas de Wagner. Outro dia, comentou que Kaysar não podia ser pobrinho, afinal sabia nadar muito bem. Em outra ocasião, comentou que seria absurdo um sírio ganhar o ‘Big Brother Brasil’, num comentário que transbordou xenofobia (preconceito com estrangeiros).

Até mesmo as pessoas próximas a Wagner têm se manifestado contra esses seus comentários. Quando Wagner estava no banheiro com Gleici, o brother comentou que Kaysar considerava o reality um teste de elenco para o ‘Zorra Total’. Logo depois do comentário, Gleici soltou um “para!”.

Vale lembrar que Wagner está no paredão contra a família Lima e uma eliminação acontecerá na noite de hoje.