Por causa da Prova do Líder que durou quase 30 horas, a produção do ‘BBB18‘ achou de bom tom adiar a Prova do Anjo, e assim o desafio foi realizado na tarde desse domingo (01).

O desafio foi simples: em duelos de 1×1, os brothers precisavam fazer um circuito para encontrar tabletes dentro de uma piscininha. O que estava valendo era quem conseguisse terminar a prova no melhor tempo. A disputa final acabou sendo entre Wagner e Ana Clara (que havia pulado pra final por ter feito a primeira etapa mais rapidamente). Mesmo com essa primeira vitória, quem venceu no geral foi Wagner, que garantiu o colar da imunidade e uma mensagem da família. O brother ficou eufórico, afinal esta semana foi o aniversário de sua filha.

Wagner também chamou a atenção pela escolha do monstro: numa tarefa que envolve uma pessoa ser a escova de dentes e outra a boca, o brother selecionou Breno e Jéssica para o castigo. Vai entender.