Na tarde deste sábado (10) rolou na casa do ‘BBB‘ a Prova do Anjo. Como acontece em todas as semanas, se trata de um desafio valendo o colar da imunidade que o Anjo entregará no domingo, antes da formação do paredão.

A Prova do Anjo foi um desafio de memória. A produção preparou um cenário de brechó com vários itens, e então os brothers precisavam guardar isso na memória para, depois, responder perguntas feitas por Tiago Leifert. Quem chegasse mais longe, como era de se imaginar, levaria o Anjo.

Wagner foi o melhor na competição e conseguiu acertar vários itens com precisão, e se sagrou o campeão da disputa. Logo após ser parabenizado por todos, o brother leu o Castigo do Monstro (que era sobre fantasmas) e rapidamente já decidiu quem seria a dupla a ser colocada na roubada: Wagner entregou de cara o colar para Patrícia, pedindo desculpas pela brincadeira, e depois também incluiu Ayrton na prenda.

Vale lembrar que Patrícia e Ayrton ganharam holofotes na noite anterior, quando Gleici revelou que Patrícia falava mal do patriarca da Família Lima.