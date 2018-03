Após deixar claro que o público do ‘BBB18‘ deve ficar de olho para ver quem sempre faz amizade por conveniência, Wagner deixou a Festa dos Anos 80 de lado um minutinho para ir conversar sobre votação com seus antigos “parças”.

O affair de Gleici explicou para Caruso e Viegas que o jogo continua imprevisível, e que mesmo a volta da Gleici do paredão não quer dizer nada. Os três conversaram bastante sobre opções de voto, e Caruso tem umas certezas bem grandes sobre quem sairia num paredão.

Para Caruso, se ele for ao paredão com Kaysar, a terceira pessoa que for contra eles será eliminada porque os dois são amigões e isso unirá suas torcidas contra a outra pessoa. Em um outro ponto da conversa, Caruso chegou a falar que seus próprios amigos deveriam colocá-lo no paredão só para fazer o pessoal do outro lado votar entre si.

Por enquanto tudo isso é apenas suposição, afinal o próximo paredão começa a ser formado apenas hoje, com a prova do líder.