Wanessa Camargo deu uma lição de ouro sobre a criação dos filhos

Wanessa Camargo é a prova de que dinheiro não traz felicidade, mas gera aprendizados. Em entrevista à revista Quem, a cantora revelou como não foi fácil quando o pai dela, Zezé Di Camargo, estourou nas paradas com o sucesso “É o Amor”, ao lado do irmão Luciano. A experiência, no entanto, fez ela ser uma “mãe mais consciente” sobre o valor da grana.

“O que mudou foi o material, a gente não se tornou mais feliz por causa disso. Foi um baita de um trauminha, mas o que me ajudou foi minha família, meu pai”, revelou ela, que na época, tinha apenas nove anos.

“Lógico que teve uma situação ou outra onde a gente podia ter uma dor ou uma tristeza, e não teve mais”, explica ela. “Meu pai não transformou só a nossa vida e dos meus avós paternos, ele transformou a vida dos meus avós maternos, dessa outra família. Muita gente mudou de vida”, completou.

A artista também falou sobre as dificuldades que a família enfrentou quando ela ainda era criança. “A gente não passava fome, mas tinha limitações. Quando meu pai e minha mãe conseguiam encher a geladeira, era uma festa em casa. Me dava uma sensação de segurança ver a geladeira cheia”, revelou.

Inclusive, ela tenta passar os valores que aprendeu com os pais para seus dois filhos, José Marcus, de 7 anos, e João Francisco, de 5 anos.

“Outro dia um dos meninos jogou um brinquedo no chão, eu peguei e falei: ‘deixa a mamãe te explicar uma coisa’, e contei a minha história”, disse. “É importante não dar demais para eles mesmo a gente tendo condição. É importante eles não terem sempre o querem para dar valor e não verem aquilo como sempre disponível, até porque pode ser que não seja mesmo”, finalizou.