Will manda recado para a Xuxa em nova propaganda de ‘Stranger Things’

Quando pensamos que a Netflix não pode ser mais criativa, ela vai lá e solta mais um vídeo das suas produções originais. Dessa vez, a plataforma de streaming disponibilizou uma propaganda de “Stranger Things” em que Will manda um recado (fofíssimo e bem do mundo invertido) para a Xuxa.

O vídeo foi divulgado em comemoração ao Natal e relembra um vídeo anterior de divulgação da série, em que a rainha dos baixinhos lê uma carta da Joyce. Lembra?

No novo vídeo, Will diz que por Xuxa tê-lo ajudado, ele dará a ela um presente. O agrado à apresentadora é um walkie-talkie, para que a comunicação entre eles seja melhor e não precise ser mais por carta, afinal, elas são tão 1983, né?

“Eu quero te contar duas novidades: primeiro, eu… quer dizer, o Will está bem. Acho. Segundo eu quero te mandar um presente muito especial. Incluindo este maravilhoso walkie-talkie. Que vai facilitar mantermos o contato”, explica o ator Noah Schnapp que interpreta Will na série.

Veja o vídeo completo:

Mandar cartinha é muito 1983. A onda agora é falar com a Xuxa por walkie-talkie. #StrangerThings pic.twitter.com/pD8hj1ziMC — Netflix Brasil (@NetflixBrasil) December 20, 2018

No Twitter, os fãs do mundo invertido ficaram encantados com a brincadeira. Melhor crossover!

