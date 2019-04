Will Smith se apresenta pela primeira vez no Coachella com o filho Jaden

A segunda semana do Coachella está com tudo. Na noite da última sexta-feira (19), Will Smith surpreendeu os fãs ao subir no palco durante apresentação do seu filho, o cantor Jaden. Os dois interpretaram a música “Icon”.

O ator usou uma camiseta com a frase uma “Erys Is Coming”, título do recém-lançado EP de Jaden – um teaser de três faixas para seu próximo álbum completo, Erys. Um apoio do paizão, hein?

Os dois postaram vídeos do momento nas redes sociais e deu para ver que a galera amou!

Os Smith’s gostam de surpreender mesmo. Durante a apresentação de Jaden no primeiro fim de semana do festival, a irmã Willow Smith fez uma aparição surpresa no palco. Família talentosa é assim, né? ❤