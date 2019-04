William é questionado e dá boa resposta sobre nascimento do bebê Real

Ninguém sabe ao certo quando que o próximo ‘bebê Real’, filho ou filha de Meghan Markle e Príncipe Harry irá nascer. Até o momento, sabe-se que a mãe dela, Doria Ragland, está no Reino Unido desde o início da semana para acompanhar o parto da filha, e que a data oficial parece bem próxima.

É claro que as expectativas em torno do nascimento da criança continuam altas, principalmente pelos fãs da Família Real Britânica, que não perdem nenhuma oportunidade de arrancar informações quando acabam cruzando com a realeza em eventos e demais aparições. O alvo, dessa vez, foi o futuro titio, Príncipe William.

Um vídeo publicado no sábado (27) pelo perfil do Instagram @_duchess_of_sussex, dedicado a fornecer informações sobre Meghan e demais notícias de famosos, mostra William usando do bom humor para responder a uma fã, na Nova Zelândia, que o questiona sobre o nascimento do futuro bebê.

“Algum sinal do bebê Real?”, pergunta a moça. Logo em seguida, rindo, William responde:

“Eu não estou com o meu celular aqui comigo! Não tenho ideia. Vocês vão descobrir antes de mim a esta altura!”.

Veja o vídeo, com legendas em inglês:

Espertinho!