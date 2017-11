Uau! O trailer de “American Crime Story: Versace” está INCRÍVEL

Desde que foi anunciada, a segunda temporada de “American Crime Story” vem gerando muita expectativa. Primeiro porque fala sobre o assassinato de um dos maiores ícones da moda, Gianni Versace, e segundo porque a primeira temporada – sobre O. J. Simpson – foi absolutamente incrível.

Para quem não sabe, essa série se propõe a contar histórias reais de crimes que marcaram época. No caso de Versace, o assassinato aconteceu em 15 de julho de 1997. Ele foi morto a tiros por um garoto de programa, em frente a sua icônica mansão, em Miami.

Várias imagens da série já haviam sido divulgadas – como as que confirmaram Penelope Cruz no papel de Donatella e Ricky Martin como Antonio D’Amico, o namorado do estilista – e agora o primeiro trailer foi oficialmente lançado. A estreia rola no dia 17 de janeiro, no canal FX.