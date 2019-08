Xuxa defende Sasha após ela ser criticada por voluntariado fora do Brasil

Na noite do último domingo (18), Xuxa Meneghel usou o Instagram para sair em defesa de Sasha Meneghel. O motivo da atitude da rainha dos baixinhos foi porque a filha tem sido criticada pelo trabalho voluntário que foi fazer na Angola.

Xuxa postou um vídeo em que Sasha aparece interagindo com duas crianças angolanas, pedindo para elas mandarem beijos para a mãe. Já na legenda, ela não se incomodou com o tamanho do texto e rasgou o verbo para defender o trabalho da filha.

“Meu bebê está voltando hoje de Angola, onde ficou de voluntária cuidando de crianças e idosos e, acima de tudo, recendo muito amor das pessoas de lá. Quero dizer que eu estava lá em pensamento, de coração e acima de tudo no DNA dela. ‘Você é meu orgulho, Sashita’. Mas eu li alguns comentários de pessoas criticando o fato de não ser no Brasil. Eu cuidei 28 anos da minha fundação ajudando 350 famílias, Sasha esteve presente ajudando com brinquedos, roupas, ensinando o que sabia, pintando muro, me apoiando”, enfatizou Xuxa lembrando da Fundação Angelica Goulart, que antes tinha o nome da apresentadora e realmente permaneceu assim por 28 anos.

Por fim, Xuxa deixou bem claro que não compactua com qualquer tipo de ofensa contra a filha e pediu para quem apontou o dedo, em vez de falar mal de Sasha, usar essa energia para fazer algo para quem precisa. “Não vou admitir ler críticas de um ato cheio de amor, e vou pedir que você que pensa ou pensou em falar mal faça por um, ou por você mesmo, tendo mais amor no seu coração. E você que se sentiu orgulhoso como eu e aplaudiu comigo, meu muito obrigado!”, escreveu a rainha dos baixinhos.

Confira o post:

Nos comentários, a própria Sasha apareceu e deixou uma mensagem curta, mas cheia de amor para Xuxa: “Te amo, mãe!”, comentou a modelo junto com um emoji de coração. Outros famosos também reagiram à publicação com comentários na mesma linha do da apresentadora.

“Sasha é luz. Vocês duas são puro amor”, compartilhou Sabrina Sato. “É o que acontece quando passamos um tempo na escuridão e a luz nos sobrevêm. Os olhos ardem e leva um tempo até que nos acostumemos com a claridade. É um deleite ver O AMOR através de vocês! Beijos para linda árvore, que dá frutos maravilhosos, que é você, Xu!”, expressou Claudia Leitte.