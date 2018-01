Sasha Meneghel assumiu recentemente o namoro com o ator Bruno Montaleone e, pelo jeito, Xuxa está contente com a nova fase da filha. Em entrevista a Caras, a apresentadora revelou os conselhos que deu a ela e, ao ser perguntada sobre o que acha de Bruno, respondeu: “Eita! Prefiro deixar que a Sasha fale dele” – no melhor estilo Xuxa de ser.

Apesar de dar essa desconversada básica, a Rainha mostrou ser bem good vibes quanto aos conselhos amorosos. “Seja feliz, aproveite o momento como se fosse o último. Se arrependa de algo que você fez e não do que você não fez. Ame, ame, ame muito. A vida fica mais linda quando amamos”.

Clichê, mas fofo, né?