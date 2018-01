A Xuxa deu uma zoada na Susana Vieira durante o “Dancing Brasil”

Susana Vieira é uma máquina de memes. Como esquecer, por exemplo, de quando, no “Vídeo Show”, ela roubou AO VIVO o microfone da então repórter do programa Geovanna Tominaga?!

Pois a Xuxa, apresentadora do “Dancing Brasil”, competição de dança entre os famosos que estreou na última quarta-feira (17) na Record, não esqueceu. Ao anunciar a dupla composta por Geovanna e o bailarino Lucas Teodoro, participantes desta temporada do programa, ela resolveu dar uma zoadinha na atriz mais humilde da Globo.

“O que a gente quer saber é se o nosso bailarino veterano teve a paciência com quem está começando”, brincou Xu.

E não acabou por aí! Depois de arrasar no foxtrote, Tominaga se divertiu ao contar que, sim, o bailarino teve a maior tranquilidade com ela. “O Téo é superexigente e tem muita paciência com quem está começando”, contou rindo.

Confira o momento:

Relembre o meme original: