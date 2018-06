Yann Sommer, goleiro da Suíça, além de ser MUITO LINDO, sabe cozinhar

Defende esse pênalti, Rodrigo Hilbert! O goleiro da Suíça, Yann Sommer, é um desses homens multitalentosos e gato demais. Além de, no dia a dia, defender o gol do clube alemão Borussia Mönchengladbach, ele é modelo e tem um site de culinária chamado Sommer Kotch, que, em português, significa “Cozinha do Sommer”.

–

Ele conta no blog que tem dentro do site que teve de começar a cozinhar quando saiu de casa, aos 17 anos. As receitas que ele compartilha são saudáveis, afinal de contas ele é um atleta e tem que se manter em forma, certo? Sorte nossa!

–

Ele tem 29 anos e 1,83 de altura. Tanta beleza não passa despercebida: ele é garoto-propaganda de uma linha de cosméticos. Que pele, Brasil!

Quer mais? Ele toca piano e violão, gosta de fotografar e fala alemão, francês, inglês e espanhol.

OLÁ!!! OLÁ!!!

Aliás, vale a pena seguir o bonitão no Instagram: ele não economiza nos cliques mostrando seu talento com a bola (e esse corpão também, nada mal).

P A S S I O N A post shared by Yann Sommer (@ysommer1) on May 19, 2018 at 11:09am PDT

Mas não perca a concentração: por mais lindo que seja Yann Sommer, hoje é dia de torcer pelo BRASIL, viu?