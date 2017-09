Young Sheldon brilha em estreia e tem data para chegar ao Brasil

Muitos fãs de “The Big Bang Theory“ curtiram a novidade de que Sheldon Cooper ganharia uma série contando a sua história. Então, quando o primeiro episódio de “Young Sheldon” (Jovem Sheldon, em tradução livre) estreou na TV americana nesta semana, ele fez um tremendo sucesso!

Com cerca de 17,2 milhões de espectadores durante a transmissão, o spin-off de TBBT já ganhou até mesmo uma temporada completa, dá para acreditar? De acordo com a Variety, “Young Sheldon” tinha inicialmente 13 episódios previstos, mas a emissora CBS encomendou mais nove! Dessa forma, a produção chegará aos 22 somente nesta temporada.

Assim, essa é a primeira série inédita do período 2017/2018 que ganha tantos episódios adicionais. Que sucesso, hein?

A produção mostra o jovem Sheldon Cooper (Iain Armitage, de “Big Little Lies“) aos nove anos. A história conta como foi a sua vida no leste do Texas, a sua relação com a família e como ele lidava com o fato de ser um menino prodígio.

Jim Parsons, que interpreta o personagem adulto em “The Big Bang Theory”, é o responsável pela narração.

Embora tenha acabado de ser lançada, “Young Sheldon” só retornará às telinhas a partir de 2 de novembro, quando será exibida semanalmente, às quintas-feiras, na CBS. No Brasil, a pré-estreia da série vai acontecer no dia 8 de outubro (domingo), às 22h25, na Warner Channel.