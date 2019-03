6 atividades físicas para quem está “enferrujada” voltar a se exercitar

Excesso de trabalho e de estudos, compromissos familiares mil e falta de dinheiro – ou uma mistura disso tudo – muitas vezes fazem as pessoas ficarem sedentárias. Não é que seja proposital: falta-se um dia ou outro à academia, deixa-se de caminhar algumas manhãs no parque para dormir mais um pouquinho e PÃN, está consolidado o sedentarismo.

O legal é que sempre é possível voltar a colocar o corpo em atividade, mas fique atenta: algumas modalidades ou mesmo a ânsia de ser fitness podem forçar demais o corpo e, além de elevar o risco de lesões, ter o efeito reverso de lhe afastar dos exercícios. Sempre é recomendado passar por uma consulta com clínico geral para fazer uma avaliação de suas condições físicas e planejar com que intensidade você pode recomeçar.

Indicamos, a seguir, as melhores atividades físicas para quem está “enferrujada” e quer voltar à ativa. A lista foi montada com a ajuda das educadoras físicas e professoras Tais Teixeira, da academia Bio Ritmo, e Priscila Kameda, da academia Smart Fit.

Aparelhos aeróbicos

Esteira, bicicleta ergométrica, transport e outros aparelhos aeróbicos são bons porque cada pessoa controla a velocidade, a intensidade e a duração do exercício – com a ajuda daquela avaliação médica que indicamos ali no começo, não se esqueça. Aos poucos, todos esses fatores podem ser aumentados e você aproveita cada vez melhor o tempo neles.

Dança

É universal, divertida, ajuda na queima de calorias, no fortalecimento do corpo e na sociabilização – ter um grupo de amigas incentiva a não faltar às aulas. Também permite que você pare ou diminua o ritmo durante a aula, quando estiver muito cansada. Opções não faltam: fit dance, zumba, dança do ventre, balé… É só escolher a que se adeque melhor à sua personalidade.

Musculação

As atividades sistematizadas são ideais para quem precisa de disciplina e regras para se exercitar. Na musculação é necessário seguir um programa, fazer repetições e dosar o tempo. Bônus: as músculos ficam definidos mais rapidamente que nas outras modalidades. Você pode começar com aulas duas vezes por semana e aumentar a frequência gradativamente.

Caminhada

A mais democrática das atividades físicas: é gratuita, você pode fazer em qualquer lugar e é você que determina a duração e a intensidade naturais do exercício. Recomenda-se começar com caminhadas leves de 15 minutos e ir aumentando o tempo e o ritmo dos passos.

Alongamento

Perfeita para quem está inconformada com o fato e não alcançar os pés ao se curvar para baixo. Os músculos são trabalhados aos poucos e o corpo vai ficando mais flexível. Em poucos meses você nem lembrará que era “travada” até dizer chega.

Pilates

Trabalha cada grupo muscular em aparelhos sem “carga” (o peso dos aparelhos de musculação) e sempre focando nas necessidades de cada parte do corpo – alongar mais as pernas e fortalecer mais os braços, por exemplo. AVISO: certifique-se de que o/a instrutor/a seja profissional da educação física ou da fisioterapia e, se não for, procure outra academia de pilates. Uma pessoa sem preparo para instruir seus exercícios pode causar graves danos à sua saúde.