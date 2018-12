Recesso da academia? Faça exercícios alternativos na época das festas

Viagem marcada, malas prontas, tudo ok para seu merecido descanso. Para quem tem o hábito de malhar, no entanto, sobra uma dúvida: vou ter que deixar a rotina de atividades físicas de lado por todos estes dias de férias?

Claro que não, miga! Você pode não ter acesso a equipamentos de musculação ou de pilates e mesmo não contar com a sua instrutora de zumba ou das suas aulas queridas da academia, mas existem muitas formas de manter o corpo em movimento e não estar “enferrujada” na volta à rotina.

A educadora física e personal trainer Andréia Matoso e a fisioterapeuta e instrutora de pilates Érica Backer dão cinco sugestões de exercícios alternativos que você pode fazer no período de folga. Mas, antes de aderir a um, fique atenta ao alerta de Andréia: “Se você não tiver o costume de se exercitar, não precisa começar justamente nas férias, mesmo que essa tenha sido uma de suas resoluções de Ano Novo. Relaxe e dê o pontapé inicial quando voltar para casa.”

Fazer caminhadas diárias

A atividade física mais simples e acessível: basta ter um par de tênis adequado e reservar pelo menos meia hora diariamente para caminhar. “O ideal é fazer logo depois do café da manhã, para dar um gás extra para o resto do dia”, orienta Andréia. A caminhada pode ser em calçadas ou calçadões, na areia ou em trilhas de terra em parques.

Exercitar-se na praia ou no parque

Se seu condicionamento físico for um pouco mais avançado, pode correr no espaço que tiver mais à mão – areia na praia, asfalto ou terra no parque. Também é recomendado que se corra logo depois do café da manhã. Um banho na volta e o dia terá muito mais energia.

Nestes locais também é possível fazer sua rotina de abdominais e agachamentos, por exemplo; use bancos e muretas como apoio.

Usar a academia do hotel

A maioria dos hotéis de médio e grande porte tem uma academia básica para uso dos hóspedes. Se você já tiver seu treinamento memorizado, aproveite essa facilidade.

Yoga, pilates e zumba com a TV

Existem muitos DVDs sérios com boas aulas destas três modalidades de atividade física, além de aulas disponibilizadas por instrutores no YouTube. Coloque-se em frente à TV e faça a que preferir. Aqui, quem dá o aviso é Érica: “Apenas se certifique de que quem esteja à frente do exercício seja realmente profissional da área, não um curioso que decidiu filmar suas aulas. É preciso ser educador físico ou fisioterapeuta para dar aulas pessoalmente ou em vídeo.”

Aulões em cidades turísticas

Um dos atrativos das programações de férias de cidades turísticas é a realização de “aulões” de atividades físicas – aeróbica, circuito e até crossfit são algumas das modalidades normalmente oferecidas. Na praia ou em parques, são ótimas oportunidades para mexer o corpo e ainda se divertir um monte. Aproveite!