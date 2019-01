10 ideias de petiscos simples e rápidos para servir para os amigos

Nada melhor do que servir petiscos bem gostosos e fáceis de fazer quando recebemos os amigos em casa para uma reuniãozinha informal. Seja um dia para bater papo sem compromisso ou para assistir a filmes e esportes, o ideal é que essas comidinhas sejam práticas na hora de comer – ou seja, que o consumo possa ser resolvido com guardanapos ou, no máximo, prato e garfo.

Selecionamos 10 receitas que se encaixam perfeitamente nessas “necessidades”: são fáceis de fazer, muito gostosas e não requerem um faqueiro completo para todo mundo se deliciar.

Para começar, quatro acompanhamentos que compõem petiscos incríveis com torradas, canapés ou qualquer tipo de pão:

–

Difícil encontrar alguém que não goste de uma bela pasta de azeitona preta. Forte na medida para acompanhar uma cerveja leve, ela fica perfeita com torradas.

–

Vai receber amigos com intolerância alimentar? Aqui está a solução: uma pasta de frango sem lactose para ser servida com torradinhas ou palitos de cenoura.

–

O queijo molinho da burrata ganha um toque ácido especial de limão nesta receita, que fica ótima servida com torradas.

–

Olha só que ideia legal e econômica: você pode aproveitar a casca de um abacaxi para fazer uma maionese bem gostosa e vegana – o que dá consistência é biomassa de banana verde.

E agora, seis petiscos que não precisam de complemento além das bebidas:

–

Uma mistura que sempre dá certo é a de mussarela, tomate e manjericão. Esta é a base do panini caprese, sanduíche prensado que é garantia de sucesso.

–

Quem resiste a biscoitos de polvilho? Quase ninguém! Esta é a receita do biscoito de polvilho clássico, que pode ser feito em formato de palito ou de rosca. Não vai sobrar nenhum – e é bem possível que o pessoal peça mais antes de o encontro acabar.

–

Se você estiver a fim de fazer bonito com um petisco com carinha de sofisticado, esta é a receita ideal para você. E, apesar de parecer muito elaborados, estes rolinhos são absurdamente fáceis de fazer. Arrasa!

–

Para um lanchinho com mais sustância, nada melhor que um sanduíche completão, como este de cenoura refogada misturada com azeitona e maionese.

–

Além de muito gostosos, os pães de queijo na caneca são bonitos de ver: é uma ideia bem criativa servi-los assim. E pão de queijo não tem erro, né?

–

Cubinhos de queijo brie empanados com tapioca e farinha panko: consegue imaginar o quão delicioso é este petisco? Seus convidados também vão amar!