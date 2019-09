No Instagram: 10 influencers de comida com fotos (e dicas) maravilhosas

View this post on Instagram

Fim de semana acabou e você já tá pensando onde vai ser seu brunch da semana que vem? 🤔 Um dos nossos cafés preferidos, com opções muito legais para brunch/café da manhã é o @cafehabitual! Os atendentes são muito atencioso e o serviço é eficiente. . Provamos os Ovos Beneditinos à moda turca com peito de peru, iogurte, páprica e hortelã fresca (R$ 32). Um dos pratos mais pedidos da casa, muito gostoso e super bem servido. . Pedimos também o Bircher Muesli Suíço multigrãos com iogurte, damasco, lascas de maçã verde, banana e mel orgânico (R$ 18). Opção leve e saudável 😋 adoramos. . Outro pedido e que nos surpreendeu muito foi o bolo de abobrinha com nozes e cobertura de chocolate branco belga com limão siciliano (R$ 16). Bolo de abobrinha? Que? 😧 pois é, é um dos bolos mais pedidos da casa e com razão! É muito gostoso, não deixem de provar. A fatia é bem servida e não é aquele bolo muito doce e enjoativo. . ❗️Não aceitam vale-refeição. Estão no @chefsclub. . 📍Alameda Tietê, 602, Jardins. . #lefork #habitual #cafehabitual #leforkhabitual #leforkcafe #leforkbrunch #leforkjardins