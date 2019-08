10 pratos requintados pra quem quer fugir das filas no Dia dos Pais

Domingão é o Dia dos Pais e você quer aproveitar muito ao lado do seu primeiro melhor amigo da vida, com muito carinho e e claro, comida boa, né? O problema é que todo mundo vai querer fazer o mesmo e o que vocês menos querem é enfrentar uma fila de restaurante no fim de semana, não é mesmo? Vem cá, vamos te ajudar a preparar uma refeição – não menos deliciosa e bem apresentada – na sua casa mesmo!

Selecionamos 10 pratos requintados e vamos te ensinar o passo a passo (só clicar no nome da receita). Confira – e convide seu pai pra cozinhar junto, que tal?

Essa receita vai surpreender o paizão e a família toda.

–

Dica: páprica picante, pimenta-do-reino e alecrim a gosto. Hummmm.

–

Quem também ama shimeji e shiitake?

–

Costela de um jeito mais diferente e delicioso…

–

Fica difícil não querer essa massa com mussarela de búfala.

–

Água na boca só de olhar esse prato colorido!

O seu pai é fã de uma boa carne? Anota aí, então!

–

Massa + bacon = sempre sucesso!

Um clássico sem defeitos!

–

Pra quem ama um prato saboroso com molho cítrico.

–

Quer uma mãozinha para arrasar na sobremesa também? Confira seis receitas deliciosas de sobremesas para o Dia dos Pais.

Bom apetite e muito amor para o paizão! ❤