Toda festa de Ano Novo tem uma ceia bem gostosa (normalmente com peixes envolvidos), sobremesas especiais e aquele incrível brinde com espumante. Antes disso, porém, é legal aquecer – e forrar o estômago – com bebidinhas e comidinhas.

Para que sua festa tenha cardápio completo, trazemos aqui 10 receitas de aperitivos e petiscos fáceis de fazer e deliciosos de saborear.

Feliz 2019!

APERITIVOS

–

Aperitivo clássico em festas de todos os portes, a mistura de suco de laranja com espumante é sucesso garantido no Réveillon.

–

Dizem as simpatias que o louro traz boa sorte quando usado no Ano Novo. ‘Bora colocá-lo em todos os lugares, então! Até no copo! Esta é uma alternativa de bebida não-alcoólica para sua festa.

–

Uma das bebidas de 2018, o moscow mule é o mix perfeito de cerveja e vodca, com aquele picantezinho do gengibre. Todos amam!

–

Também conhecida como cajá, a taperebá é uma fruta que rende sucos deliciosos, ainda mais quando unida à manga e ao capim-santo. Mais uma opção para seus convidados que não possam ou não queiram consumir bebidas alcoólicas na festa.

–

Mais uma vez, o espumante faz as honras de um aperitivo para a festa de Réveillon. Aqui, é acompanhado de sucos de frutas cítricas

PETISCOS

–

Um salmão bem cortadinho, acompanhado por batata doce crispy e um molho cítrico é um petisco refrescante, excelente para matar aquela fomezinha de começo de festa em nosso Réveillon quente.

–

É sempre legal pensar nos convidados com restrições alimentares, não é verdade? Esta pasta de frango é liberada para quem tem intolerância à lactose.

–

Pãozinho bem temperado + a combinação incrível de jamon e queijo de cabra: um petisco simples de fazer, com carinha sofisticada e, o mais importante, delicioso!

–

Tradição é tradição e, neste caso, é bem gostoso mantê-la. O bolinho de bacalhau agrada a praticamente todos paladares e inclui entre os petiscos o peixe que todos tanto querem no Réveillon.

–

Poucas pessoas resistem a um queijo brie bem empanado e bem fritinho. A maioria dos seus convidados vai AMAR este petisco na noite de Ano Novo.