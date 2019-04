Falta pouco para o Dia das Mães, e um presentão que você pode dar para a sua é cuidar do cardápio do almoço e do jantar no domingo dedicado a ela – a mami merece esse descanso!

Para lhe ajudar nessa missão, trazemos aqui dez receitas de massas gostosas como o abraço da sua mãe. Escolha de acordo com o gosto dela e curtam muito a data especial.

–

Encorpado, o molho à base de ricota, cream cheese, cenoura, tomate e couve-flor torna o simples espaguete um prato inesquecível.

–

Se como prato principal o ratatouille já é uma delícia, imagine misturado com penne. Esta receita é garantia de sucesso sempre e serve bem onívoros e vegetarianos.

–

O charme quentinho desta lasanha está no mix de queijos com molho branco no recheio. O presunto e a ervilha dão o toque final.

–

Ricota, mussarela, provolone e requeijão dentro da massa em formato de concha: não tem como não dar certo. Você pode substituir alguns dos queijos, caso precise ou deseje, tá?

–

O molho de alho-poró dá uma engrossada deliciosa à receita deste fettuccine. Se quiser deixá-la vegetariana, basta tirar o presunto dos ingredientes e bom apetite!

–

Nosso querido “macarrão parafuso” fica apenas maravilhoso com molho à base de creme de leite e bacon. Um sabor inesquecível!

–

Recheado com queijo mussarela e coberto com molho de sardinha, este nhoque demora um pouco para ficar pronto, mas vale cada minuto do preparo.

–

Você pode escolher o ravioli com recheio de carne, queijo ou frango: todos ficam incríveis com o molho de tomate ao sugo.

–

Gosta do molho à base de azeite, verduras e castanha-do-pará? Então vai adorar aprender a fazê-lo nesta receita – para acompanhar o cappelletti agora e todas as massas que você quiser no futuro.

–

Para encerrar nossa seleção, uma receita de canelone bem tradicional, com recheio de frango bem temperadinho. NHAM NHAM!