10 receitas no papel alumínio deliciosas e fáceis de fazer

Muitas vezes, colocar uma peça de carne, um filé de peixe ou legumes para assar sem nenhuma proteção resulta em um prato ressecado e com boa parte do sabor “roubada”. Aí entra o papel alumínio: ao embalar os ingredientes ou formar a “cama” deles em uma travessa, ele abafa o preparo dos ingredientes, mantendo-os suculentos e preservando seu sabor.

Selecionamos nove vídeos de receitas que trazem o papel alumínio como aliado. Tem opções de pratos principais e de acompanhamentos tanto para quem adora carnes quanto para vegetarianos. Bom apetite!

Salmão com legumes no papel alumínio

Um filé de salmão por pessoa + batata, cebola e tomate – tudo assado no papel alumínio e bem suculento no final. Irresistível.

Peixe no papel alumínio

Apresentada com merluza, esta é uma receita que pode ser usada para qualquer tipo de peixe fresco: o que vale aqui é aprender a técnica

Fraldinha de forno no papel alumínio

Dependendo do lugar em que você more, talvez você chame este pedaço da carne bovina de vazio. Tanto faz o nome: é uma delícia e, assado no papel alumínio, derrete na boca!

Coxa e sobrecoxa de frango no papel alumínio

A base de papel alumínio faz toda a diferença para o resultado crocante das peças de frango. Dica: pode fazer o mesmo procedimento com asas, ok?

Shimeji no papel alumínio (em pacotinhos)

As fãs de shimeji vão amar esta receita, simplíssima e beeem temperadinha e gostosa. Dá para fazer igualzinho com shitake. Ou mesmo misturar os dois! NHAM!

Rocambole de carne moída no papel alumínio

Recheado com maionese, peito de peru e queijo, o toque especial do rocambole de carne moída é ir ao forno embalado no papel alumínio; fica muito mais saboroso!

Batata assada recheada (baked potato) no papel alumínio

Do preparo da batata à chegada dela recheada e prontinha ao prato, esta receita vale por uma refeição completa. Pode trocar os recheios à vontade.

Pamonha no papel alumínio

Não consegue lidar com a casca do milho ou, ainda, não tem o milho in natura para fazer a pamonha (vai usar milho verde enlatado ou ensacado)? Sem problema! Com papel alumínio, você consegue fazer capas perfeitas e a pamonha fica igualmente ótima.

Cebola na brasa no papel alumínio

É o acompanhamento perfeito para seu churrasco e, melhor de tudo, muito simples de fazer. Você só precisará de azeite e do próprio papel alumínio.

Costelinha de porco no papel alumínio

O maior desafio de quem está começando a aprender a assar carne de porco é não deixar a carne ressecada. Preparando-a no papel alumínio, este problema desaparece. Aproveite!