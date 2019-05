O Dia das Mães é uma ótima oportunidade para paparicar a mulher que lhe criou e lhe ajuda a ser uma pessoa cada vez mais incrível. E que tal começar preparando um café da manhã de rainha – que é o que ela é, afinal – para surpreendê-la?

Trazemos aqui dez receitas para você selecionar as que mais tenham a ver com ela e fazer um café da manhã bem completo. Servido na cama ou a pegando de surpresa, será uma das melhores refeições do ano da sua mãe, pois terá um ingrediente especial: seu amor de filha.

BEBIDAS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DE DIA DAS MÃES

–

O cappuccino cremoso fica entre uma camada de calda de frutas vermelhas e uma cobertura de marshmallow com as frutas in natura. Irresistível.

Café cremoso

Três ingredientes simples demais (açúcar, café solúvel e água quente), uma batedeira e paciência para a mistura chegar ao ponto desejado são suficientes para você fazer um café cremoso quentinho para sua mãe.

–

Se sua mãe fizer a linha mais fitness, o suco verde de couve incrementado por abacaxi e óleo de coco é a bebida ideal para este café da manhã.

PRATOS SALGADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DE DIA DAS MÃES

–

Além de deliciosos, estes miniquiches ficam muito lindos. Um charme para compor a mesa do café da manhã de sua rainha!

–

Quem resiste a croissants caseiros com tomates secos e mussarela de búfala? Quase ninguém! Se sua mãe curtir os recheios, é uma ótima pedida para essa manhã especial.

–

Versátil, a broinha pode ser comida tanto pura quando acompanhada por patê ou geleia. Faça como sua mãe preferir.

PRATOS DOCES PARA O CAFÉ DA MANHÃ DE DIA DAS MÃES

–

De tão linda que é essa torta, pode até parecer que é difícil fazê-la. Mas que nada: o charme das rosas de maçã nada mais é do que fatias da fruta enroladas. Pode ir sem medo. Sua mãe vai adorar!

–

Um dos doces mais tradicionais das mesas de famílias de origem alemã merece entrar nos cardápios das famílias de todas as origens! A cuca é o meio-termo entre bolo e pão, sempre com uma cobertura deliciosa – neste caso, de uva.

–

Se você tem uma mãe chocólatra e não quer correr o mínimo risco de dar bola fora, opte por este bolo de chocolate deliciosamente coberto por uma calda quentinha de morango. Parece um afago, de tão gostoso!

E UMA SALADA DE FRUTAS PARA COMPLETAR O CAFÉ DA MANHÃ DE DIA DAS MÃES

–

Mas não é qualquer salada de frutas: é uma que vai ao forno. As frutas ficam meio cristalizadas e tããããão gostosas! Vai bem com qualquer escolha de receita doce, salgada e de bebida que você tiver feito.