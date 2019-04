10 receitas para surpreender a família no almoço de domingo

Almoçar com a família aos domingos é uma delícia. E, se você for a anfitriã ou a responsável pelo cardápio, tem a chance de ouro de surpreender todos com receitas bem diferentonas. Não que haja algo errado com os pratos clássicos, mas romper com as tradições de vez em quando é sempre legal!

Para lhe ajudar, trazemos aqui dez receitas: cinco de pratos principais e cinco de sobremesas. Faça suas combinações e bom apetite!

PRATOS PRINCIPAIS

Tradicionalíssima no Sul do país, a torta fria pode surpreender nas mesas do resto do Brasil. E, mesmo que sua família já conheça o prato, esta receita tem o toque especial da linguiça tipo Blumenau e da cobertura com cenoura. Um sucesso!

Em vez de simplesmente colocar uma peça de carne para assar no forno, que tal cobri-la com presunto de parma, embrulhá-la com massa folhada e então assá-la? Que delícia!

O poke está super na moda, mas algumas pessoas torcem o nariz para as receitas tradicionais por causa do peixe cru. Problema resolvido: aqui, o salmão é grelhado. Além de gostoso, fica muito lindo servido em porções individuais.

Se o melhor para seu paladar e o de seus convidados for uma receita sem carne, a berinjela defumada com coalhada seca é a melhor pedida. A finalização com melaço e sementes de romã é opcional e fica um charme!

A clássica torta de frango é uma delícia e ninguém aqui vai negar isso, mas variar o recheio é uma ótima ideia para surpreender as visitas. Nossa sugestão aqui é usar alcachofra e queijo canastra. NHAM!

SOBREMESAS

Sorvete frito pode parecer algo difícil de ser feito – será que nós, meras cidadãs, conseguimos fazer isso sem derretê-lo? Conseguimos, sim: basta saber como envolvê-lo. Nesta receita, você aprende e perde o medo.

É uma sobremesa MUITO fácil de fazer e que, com sua carinha glamourosa, chama a atenção de todos. Dica: a receita também funciona bem com maçãs.

Uma alternativa bem brasileira e bem saborosa ao tradicional pudim de leite é este pudim de tapioca. Atenção: a tapioca usada aqui é em grânulos, não é massa pronta para tapioca goma que usamos no dia a dia, hein?

O azedinho do cupuaçu quebra um pouco o sabor super doce do chocolate branco, tornando este creme inesquecível. Se você não tiver um maçarico para a finalização, pode encerrar a receita no açúcar demerara sem problemas.

Outra sobremesa com jeitinho sofisticado, mas no fundo bem simples e fácil de fazer. Sua família vai amar!