11 receitas para um brunch de rainha em fins de semana e feriados

Sábados, domingos e feriados passados em casa são o motivo perfeito para nos mimarmos. Acordar sem despertador, comer como uma rainha, fazer um spa em casa, maratonar séries e filmes na TV… Ah, que delícia!

Na parte de comer como uma rainha cabe muito bem um belo brunch – a combinação de café da manhã e almoço, cujo nome vem do mix das palavras inglesas para as respectivas refeições (breakfast + lunch). Juntando o melhor da cada um, você tem um banquete e só vai pensar em comer de novo à noite.

Trazemos aqui sugestões de 11 receitas para um brunch completinho. Pode ter certeza de que será inesquecível e de que você vai querer repetir várias vezes quando o tempo livre permitir!

Ah, não custa explicar: você não precisa comer tudo de uma vez e muito menos com pressa. A ideia é que o brunch dure algumas horas – do horário de um café da manhã tardio até o fim de um almoço prolongado.

–

Os ovos são indispensáveis para um brunch de respeito. Começar com eles moles – levemente cozidos, com a gema ainda molinha – é uma ótima pedida!

–

Continuando com os ovos, agora acompanhados por carne de porco, esta é uma parte bem americana/inglesa de um brunch. Se quiser, acrescente bacon; combina perfeitamente!

–

Agora vamos aos pães. O queijo quente é um tesouro dos cafés da manhã de todos os dias e pode ser incrementado para seu brunch de rainha – basta levá-lo ao forno.

–

Vamos adoçar este brunch com uma cuca, receita alemã que é um meio-termo entre pão e bolo. A cobertura/recheio aqui é de maçã e goiabada, mas você pode fazer com geleia de uva ou de qualquer outro sabor que preferir.

Talvez você esteja sentindo falta de bebidas… Você pode beber um suco simples de sua preferência, leite, café puro ou escolher uma destas três sugestões.

–

Blueberry, framboesa e morango são os astros do copo aqui.

–

O chocolate quente de sempre, só que incrementado com canela (em pó e em pau), noz-moscada e cravo-da-índia.

–

O seu café ganha um toque especial com a companhia de manteiga ghee e óleo de coco. E fica muito, mas muito cremoso!

Vamos voltar aos pratos, então!

–

Se tem algo que grita “café da manhã dos campeões” é panqueca. Esta é com banana na massa e na cobertura.

–

Agora é hora de começar a dar carinha de almoço a esta refeição. Entra em cena mais uma panqueca, desta vez low carb, para compensar a panqueca de banana anterior, com recheio de frango e queijo meia cura.

–

Este é o último prato do brunch antes da sobremesa. Perceba que não entram nesta refeição carnes refogadas ou assadas, massas, arroz, feijão. Tudo aqui é para comer descompromissadamente e com leveza. O sanduíche de berinjela com queijo e tomate é perfeito para esse clima!

–

Para fechar o brunch com chave de ouro e uma carinha bem americana/inglesa, a sobremesa que sugerimos é torta de maçã clássica. Uma delícia, um sucesso, uma sobremesa atemporal.