12 receitas de ceviche para você preparar antes que o verão acabe

Nos dias quentes, só o que queremos são comidinhas leves, refrescantes e saborosas, claro. Uma receita fria e com várias possibilidades de combinações, seria perfeito, né? Estamos falando do ceviche, prato vindo do Peru e que conquistou os nossos corações aqui no Brasil.

Bora preparar para a família e amigos? O chef peruano Edgar Villar, do restaurante Rinconcito Peruano, contou para a gente o truque deste prato. “O segredo do Ceviche é usar peixe, legumes frescos e um bom limão e pimenta de qualidade, além de prepará-lo em uma área fria”.

E, nós, para te ajudar também, fizemos uma boa listinha com opções diversas para você testar até o fim do verão e decidir qual variação é a sua preferida. Clique no nome da receita e veja o passo a passo. Bom apetite!

–

Aqui, cogumelos têm vez (abacate também!).

–

É algo mais diferentão que você quer? Temos! (Olha a ideia de apresentação do prato).

–

Pratos salgados com manga = ❤

Clássico é clássico, né? Não tem erro!

–

Além de milho, o prato tem batata doce e uma pitada de canela. Hummmm…

Podem entrar, veganos! O ceviche é para todos, sim!

–

Dica: aposte na cebolinha e pimenta. Vai por nós 🙂

–

Opção perfeita para quem gosta daquele toque azedinho no prato. E uma salada para acompanhar!

–

Quer comer um bom ceviche, sem dispensar o arroz de todos os dias? Claro que é possível.

–

Cheio de cor, essa combinação rúcula + melão deu muito certo.

–

Certamente, encontramos a receita com a cara do verão!

–

Que tal essa sugestão que inclui tomate, ketchup e azeitona?